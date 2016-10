Classica 01:50 bis 03:15 Musik Klavierabend Matthias Fletzberger A 2011 Stereo 16:9 Merken Aus dem Wiener Konzerthaus. Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Es-Dur op. 81a "Les Adieux" - Franz Liszt, Deux Légendes (St François d'Assise: la prédication aux oiseaux - St François de Paule: marchant sur les flots) - Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung - Franz Liszt, Ungarische Rhapsodie Nr. 2; Première valse oubliée. Matthias Fletzberger, geboren 1965 in Wien, erhielt im Alter von 5 Jahren Unterricht an der Wiener Musikakademie. Er gewann renommierte Preise und startete eine internationale Karriere. Später wandte er sich dem Dirigieren zu und ist als Dirigent und Pianist tätig. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Klavierabend Matthias Fletzberger Musik: Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Modest Mussorgsky