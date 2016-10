Discovery Channel 01:35 bis 02:20 Dokumentation Edge of Alaska - Die vergessene Stadt Aufbruchstimmung USA 2015 Stereo 16:9 Merken Solo Creek in den Wrangell Mountains: Auf ihrer Ranch hat Pferdezüchterin Sheila Vaden alle Hände voll zu tun. Denn jetzt im Frühjahr kommen nicht nur Fohlen zur Welt - auch die Wölfe haben Junge! Und wenn es um die Nahrungsbeschaffung für ihren Nachwuchs geht, wagen sich die hungrigen Räuber gefährlich nah an den Menschen heran. Um ihre Pferde vor dem Wolfsrudel zu schützen, braucht Sheila vor allem zwei Dinge: ein wachsames Auge und ein scharfes Gewehr! Während in McCarthy das Tauwetter Einzug hält, herrscht zwischen zwei Bewohnern immer noch bittere Eiszeit: Bei einer geplanten Aussprache geraten Geschäftsmann Neil Darish und Aussteiger Jeremy Keller erneut aneinander. Die Fr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Edge Of Alaska Altersempfehlung: ab 12