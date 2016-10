Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Mythos Killer-Hai GB 2011 Stereo 16:9 Merken Kein Zweifel: Mit ihren rasiermesserscharfen Zähnen, dem kräftigen stromlinienförmigen Körperbau und einem bestens ausgeprägten Geruchssinn sind Haie die perfekten Räuber der Weltmeere. Aber machen Haie auch gezielt Jagd auf Menschen? Sind sie erbarmungslose Killer, die in Surfern, Schwimmern oder Tauchern einen schmackhaften Leckerbissen sehen? Von den blutigen Zwischenfällen bei Sharm el Sheikh in Ägypten bis an die Küste Australiens: Führende Wissenschaftler untersuchen in dieser Dokumentation gefährliche Hai-Attacken der letzten Jahrzehnte, um mehr über Beuteschema und Angriffsmotive auf den Menschen zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rogue Sharks