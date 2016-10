Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Sharks of Cuba - Auf den Spuren von El Monstruo USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die politische Eiszeit zwischen Kuba und den USA taut langsam auf: Nach Jahrzehnten der Isolation geht der Karibikstaat heute neue Wege - eine Öffnung, von der auch die Wissenschaft profitiert. Dr. Bob Hueter, vom "Mote Marine Laboratory" in Florida, und Dr. Fabian Pina Amargos, einer der führenden Hai-Experten Kubas, starten in dieser Dokumentation erstmals zu einer gemeinsamen Expedition. Das Ziel des kubanisch-amerikanischen Forschungsteams: Die "Jardines de la reina" , ein unberührtes Korallenriff vor der Südküste Kubas. Hier wollen die Meeresbiologen neue Erkenntnisse über Seidenhaie, Riffhaie und die bislang wenig erforschten Langflossen-Makos erlangen. Im Norden der Insel, nahe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sharks of Cuba Altersempfehlung: ab 12

