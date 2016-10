Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Ice Lake Rebels Der Frost kommt USA 2014 Stereo 16:9 Merken Noch herrschen in der Yellowknife Bay, im Norden Kanadas, relativ milde Temperaturen von minus elf Grad. Doch schon bald wird der Great Slave Lake komplett zugefroren sein. Dann gerät jeder Schritt auf dem See zum riskanten Vabanquespiel, denn an manchen Stellen ist die Eisschicht nur wenige Zentimeter dick. Darüber hinaus müssen sich die Hausbootbewohner vor dem Wintereinbruch mit ausreichend Holz, Propangas und Vorräten eindecken, um während der kalten Jahreszeit nicht zu hungern und zu frieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Lake Rebels Altersempfehlung: ab 12