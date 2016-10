Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Der verlorene Sohn USA 2013 Stereo 16:9 Merken Seit Tagen bereiten sich die Bewohner Tananas auf ein drohendes Hochwasser vor. Auslöser ist ein 19 Kilometer langer und 64 Kilometer breiter Eisrückstau, denn der Frühling in Alaska war ungewöhnlich kalt. Wenn die Temperaturen nun sprunghaft ansteigen, könnte das Tauwasser das Dorf überfluten. Mehrere Orte entlang des Yukon haben die Folgen bereits zu spüren bekommen. Trotzdem macht sich Joey Zuray auf den Weg in die Wildnis, um für seinen Vater Brennholz zu sammeln - unter diesen Umständen ein sehr gefährliches Unterfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Darren O'Hare (Narrator) Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou