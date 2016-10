Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Die Piraten-Schule USA 2011 Stereo 16:9 Merken Noch 25 Fangkörbe, dann dürfen die Männer in ihren Kojen ein Nickerchen machen. Die Seeleute auf der "Time Bandit" sind mit ihren Kräften ziemlich am Ende, doch es hilft nichts: Erst müssen die Krabben an Deck befördert werden, dann können sie sich ein wenig ausruhen. Deckhand Eddie macht die Plackerei besonders zu schaffen. Das Greenhorn landet beim Verladen fast unter einem der 400 Kilo schweren Körbe, als sich dieser aus der Verankerung löst. Der Rookie muss an Deck noch viel lernen, unter anderem auch, so zu fluchen wie ein echter Seemann. Aber dafür gibt es ja die "Piratenschule". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Josh Harris (Himself - Deckhand: Cornelia Marie) Jake Harris (Himself - Deckhand: Cornelia Marie) Tony Lara (Himself - Captain: Cornelia Marie) Ryan Simpson (Himself - Deckhand: Cornelia Marie) Elliot Neese (Himself - Captain: Ramblin' Rose) Kevin Davis (Himself - Deck Boss: Ramblin' Rose) Originaltitel: Deadliest Catch