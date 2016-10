Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Die Mythen der Werbung USA 2013 Stereo 16:9 Merken Alles gelogen? Adam und Jamie nehmen dieses Mal Mythen aus der Werbung ins Visier. Ein Spot steht dabei besonders im Fokus. Darin springt ein Mann von einer 30 Meter hohen Bungee-Plattform in ein kleines Fass und taucht mit einem Apfel zwischen den Zähnen wieder auf. Funktioniert das auch in der Realität? Bei den ersten Tests lassen sich die "Mythbusters" noch von einem Crashtest-Dummy aus PVC-Rohren doubeln. Doch anschließend müssen die Jungs selber ran, trotz akuter Höhenangst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters