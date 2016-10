Discovery Channel 11:45 bis 12:30 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Endet die Ewigkeit? USA 2012 Stereo 16:9 Merken Traurig aber wahr: Jedes Menschenleben hat ein Ende. Die Zeit tickt jedoch auch nach unserem Tod unaufhaltsam weiter. Könnte es also sein, dass selbst die vermeintliche Ewigkeit irgendwann einmal endet? Anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse stellt Morgan Freeman in dieser Folge von "Mysterien des Weltalls" unsere Vorstellung von Raum und Zeit auf den Kopf. Einige Forschungsergebnisse deuten nämlich darauf hin, dass Zeit viel komplexer funktioniert, als bislang angenommen. Forscher haben sogar Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Zukunft die Gegenwart beeinflussen könnte. Sind Vergangenheit sowie das Hier und Jetzt folglich nur ein Echo aus der Zukunft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole