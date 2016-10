Discovery Channel 09:30 bis 10:15 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Der große Coup USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken Ein reicher Playboy zahlt in Kalifornien seine Raten nicht. Dieses unseriöse Geschäftsgebaren will sich der Vorbesitzer der Cirrus SR22 nicht bieten lassen. Deshalb sollen Mike Kennedy und sein Partner Archie Donovan das viersitzige Leichtflugzeug vorübergehend sicherstellen. Auf dem Weg zum Airport legen sich die "Repo Men" eine kluge Taktik für den Auftrag zurecht. Flugzeugeintreiber Kevin Lacey greift in Maryland ebenfalls tief in die Trickkiste, um einen säumigen Schuldner zu überlisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 264 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:00 bis 14:12

Seit 114 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 84 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 54 Min.