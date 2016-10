Discovery Channel 07:15 bis 08:00 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Revierkämpfe USA 2012 Stereo 16:9 Merken Aller Anfang ist schwer. Die neu formierten Besatzungen der Krabbenfischerboote müssen bei der Arbeit an Deck erst ihren Rhythmus finden, bevor sie richtig durchstarten können. Besonders den Greenhorns, die zum ersten Mal dabei sind, macht die Knochenarbeit auf See schwer zu schaffen. Neuling Danny wäre auf der "Wizard" um ein Haar von einem Fangkorb erschlagen worden. Deshalb hat Skipper Keith Colburn ab sofort ein Auge auf den Anfänger, um ihn vor künftigen Unfällen zu schützen. 770 Kilometer nördlich von Dutch Harbour tragen die Crews der "Seabrooke" und der "Ramblin¿ Rose" verbissene Revierkämpfe aus. Die Kapitäne der Fangboote wollen im Streit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Scott Campbell Jr. (Himself - Captain: Seabrooke) Mac White (Himself - Deckhand: Seabrooke) Chris Welch (Himself - Deckhand: Seabrooke) Elliot Neese (Himself - Captain: Ramblin' Rose) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou

