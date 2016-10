Spiegel Geschichte 09:10 bis 09:55 Dokumentation Archäologisches Nationalmuseum, Athen GB 2012 Stereo 16:9 Merken Ein Blick hinter die Mauern eines der berühmtesten archäologischen Museen der Welt - des Archäologischen Nationalmuseums von Athen. Mitten im Zentrum der berühmten Stadt mit ihrer bewegten Geschichte birgt das Museum so manches Geheimnis: historische Technologie, religiöse Visionen vom Jenseits oder den Abstieg in die Höhle eines Ungetüms. Rund 11.000 Exponate dokumentieren die Geschichte des antiken Griechenlands von etwa 7.000 vor Christus bis zur Ära der römischen Eroberung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Archäologisches Nationalmuseum, Athen

