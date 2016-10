Spiegel Geschichte 07:20 bis 08:20 Dokumentation Der Terrorist aus der Eliteschule GB 2011 Stereo 16:9 Merken Ein geschäftiges Einkaufszentrum im englischen Bristol wollte er zum Ziel seines Selbstmordattentats machen: Andrew Ibrahim wurde 2009 von der Polizei festgenommen - wegen des Verdachts terroristischer Aktionen. Wie wird ein behüteter Teenager wie Andrew Ibrahim zu einem Bombenleger? Wer ist dieser junge Mann, der in einer christlichen Mittelstands-Familie aufwuchs und angesehene Privatschulen besuchte wirklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Boarding School Bomber

