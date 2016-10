Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Stadt im Zwielicht USA 1963 Merken Little Joe wird in der Wüste von einem Banditen überfallen. Er schleppt sich mit letzter Kraft in eine Geisterstadt und wird bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, ist die Stadt voller Menschen. Die Bewohner bitten ihn, das Amt des Sheriffs zu übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Andy Albin (Stationmaster) Joseph Breen (Townsman) Walter Coy (Masterson) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: Cy Chermak, David Dortort Kamera: William P. Whitley, Haskell Boggs Musik: David Rose