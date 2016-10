Sky Nostalgie 14:15 bis 15:55 Kriegsfilm Das Pazifik-Kommando USA 1961 20 40 60 80 100 Merken Philippinen, 1941: Ein US-General (Paul Sorensen) ist in Kriegsgefangenschaft geraten. Kapitän Larsen (George Montgomery) von der Navy erhält den Auftrag, den Offizier zu befreien. Die Mission unter dem einarmigen Haudegen wird zum gefährlichen Himmelfahrtskommando. - Knallharter Kriegsfilm mit waghalsigen Heldentaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Montgomery (Capt. John Larsen) Charito Luna (Lolita) Mario Barri (Santana) Paul Sorensen (Sgt. Frank Powers) Amelia De La Rama (Christina) Carmen Austin (Rosa) Ben Perez (Dolph Rodriguez) Originaltitel: The Steel Claw Regie: George Montgomery Drehbuch: Ferde Grofé Jr., Malvin Wald, George Montgomery Kamera: Manuel Rojas Musik: Harry Zimmermann Altersempfehlung: ab 12