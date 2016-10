Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Ein Bursche namens Killroy USA 1969 Merken Der junge Kilroy wird auf High Chaparral angestellt. Nur Buck kennt dessen dunkle Vergangenheit. Aber er will Kilroy eine neue Chance geben. Der Mann macht sich bald sehr beliebt. Doch die Vergangenheit holt ihn wieder ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Don Collier (Sam) Charles Bail (Ben Burris) Originaltitel: The High Chaparral Regie: William F. Claxton Drehbuch: Alex Sharp Kamera: Harkness Smith Musik: David Rose