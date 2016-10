Junior 19:35 bis 20:00 Jugendserie Grusel, Grauen, Gänsehaut Die Geschichte vom einsamen Gespenst USA 1992 Stereo Merken Um ihre Cousine Amanda von ihrer Clique fernzuhalten, ersinnt Beth eine Mutprobe. Amanda soll in einem Haus übernachten, in dem es angeblich spukt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ross Hull (Gary) Rachel Blanchard (Kristen) Jason Alisharan (Frank) Raine Pare-Coull (Betty Ann) Jacob Tierney (Eric) Nathaniel Moreau (David) Laura Bertram (Amanda Cameron) Originaltitel: Are You Afraid Of the Dark? Regie: D. J. MacHale Drehbuch: Naomi Janzen Kamera: Daniel Jobin, Marc Charlebois, Karol Ike, Larry Lynn Musik: Judy Henderson, Raymond C. Fabi, Judith Henderson