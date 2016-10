Junior 15:40 bis 16:05 Trickserie Dogstar - Hunde im Weltraum Die Hochzeitsfalle AUS, D 2007 Stereo 16:9 Merken Sensation und Schock für die Clarks zugleich: Bud Rafferty, der in die Jahre gekommene und abgehalfterte Darsteller des Planetenmanns will Oma Clark heiraten. Dahinter steckt allerdings wieder eine miese Finte von Bob Santino. Er hat Rafferty engagiert und will die Glorius im entscheidenden Moment auf die Hochzeitskirche stürzen lassen, um alle Clarks für immer loszuwerden. Die Kinder kommen hinter den Plan und verhindern ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dogstar Regie: David Cameron Drehbuch: Philip Dalkin, Doug MacLeod, Brendan Luno Musik: Yuri Worontschak