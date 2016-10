Junior 09:45 bis 10:00 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will zum Jahrmarkt gehen GB 2007 Stereo 16:9 Merken Heute wollen alle zum Jahrmarkt gehen, aber die kleine Prinzessin verstaut sich beim Aufbruch den Fuß und muss daheim bleiben. Die Königin versucht, die kleine Prinzessin mit den gleichen Spielen wie auf dem Jahrmarkt zu unterhalten, aber die Prinzessin schmollt. Da bringt die Königin ihre Tochter ins Bett, das zur Hüpfburg wird. Nun gefällt es der kleinen Prinzessin. Sie lässt sich im Schubkarren fahren, versucht die Königin mit Reifen zu treffen und im Schlossteich Enten zu angeln. Sie fängt einen Fisch, den sie im Wasserglas auf ihren Nachttisch stellt und ist glücklich über genauso viel Spaß, wie ihr Vater auf dem Jahrmarkt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Kelly Marshall

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 263 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:00 bis 14:12

Seit 113 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 83 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 53 Min.