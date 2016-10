Junior 07:35 bis 07:55 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Der Große Breitreifen USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Chuck, Boomer und Soku entdecken im Wald eine riesige Reifenspur. Conrad, ein großer Truck, erzählt ihnen in der Raststätte die Geschichte vom Großen Breitreifen, einem riesigen Truck, der in den Wäldern rund um die Rastplätze sein Unwesen treiben soll. Allerdings wisse man nicht, ob dieser Truck überhaupt existiere, da ihn noch keiner je gesehen hätte. Chuck wünscht sich von seinen Eltern Pogo Springer. Das sind Sprungfedern, die unten an die Reifen montiert werden und mit denen ein Truck sehr hoch springen kann. Doch seine Eltern sind der Meinung, dass sich Chuck so ein teures Geschenk erst verdienen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

