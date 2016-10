Sky Action 22:55 bis 00:30 Horrorfilm You're Next USA, GB 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 35. Hochzeitstag! Aubrey und Paul möchten mit ihren vier Kindern feiern, Sohn Crispian will der Familie seine neue Partnerin vorstellen. Wie immer findet die Zusammenkunft im abgelegenen Landsitz der Familie statt. Doch statt vertrautes Beisammensein wartet eine Rotte vermummter Killer auf die zerstrittene Verwandtschaft... Blutig-explosive Mischung aus Familienzwist und brutalem Terror von außen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharni Vinson (Erin) Nicholas Tucci (Felix) Wendy Glenn (Zee) AJ Bowen (Crispian) Joe Swanberg (Drake) Sarah Myers (Kelly) Amy Seimetz (Aimee) Originaltitel: You're Next Regie: Adam Wingard Drehbuch: Simon Barrett Kamera: Andrew Droz Palermo Musik: Mads Heldtberg, Jasper Justice Lee, Kyle McKinnon Altersempfehlung: ab 18

