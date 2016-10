Goldstar TV 23:00 bis 00:30 Musik Austria 3 LIVE A 2006 Stereo 16:9 Merken Ursprünglich war Austria 3 als einmaliges Benefizkonzert geplant. Doch der Erfolg war so überwältigend, dass sich die Superstars des Austropop Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und Georg Danzer zu einer ganzen Reihe Alben und Konzerten hinreißen ließen. 2006 ging das Trio auf Abschiedstour. GoldStar TV zeigt das Konzert mit den drei Liedermachern in Bestform zum 70. Geburtstag des 2007 verstorbenen Georg Danzer. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Austria 3 LIVE