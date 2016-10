Der alternde PR-Profi Eli Wurman (Al Pacino) soll sich für einen Freund um ein Starlet kümmern. Als Wurman betrunken in ihrer Suite landet, wird er Zeuge, wie sie kaltblütig ermordet wird. In Panik sucht er Zuflucht bei seiner Schwägerin (Kim Basinger). Aber nirgends kann er sich mehr sicher fühlen. Denn zu viele seiner ehemaligen Freunde sind in den Fall verwickelt. - Eindringliches Krimidrama mit einem glanzvollen Solo-Auftritt von Al Pacino. In Google-Kalender eintragen