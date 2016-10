Sky Emotion 22:35 bis 00:25 Horrorfilm The Awakening GB 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken England, zu Beginn der 1920er-Jahre: In der entbehrungsreichen Zeit nach Ende des Ersten Weltkriegs haben Okkultismus und Geisterglaube Hochkonjunktur. Schriftstellerin Florence Cathcart (Rebecca Hall) macht es sich zur Aufgabe, Betrüger und Scharlatane zu entlarven. Ein neuer Auftrag führt sie ans Knabeninternat von Robert Malory (Dominic West), wo der Geist eines Jungen umgehen soll. Der mysteriöse Fall bringt Florence bald an ihre Grenzen und konfrontiert sie mit den Schrecken ihrer eigenen Vergangenheit. - Stimmungsvoller, wunderbar altmodischer Spukschlossgrusel im Stil von "The Others". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Hall (Florence Cathcart) Dominic West (Robert Mallory) Imelda Staunton (Maud Hill) Lucy Cohu (Constance Strickland) Isaac Hempstead Wright (Tom Hill) Shaun Dooley (Malcolm McNair) Joseph Mawle (Edward Judd) Originaltitel: The Awakening Regie: Nick Murphy Drehbuch: Stephen Volk, Nick Murphy Kamera: Eduard Grau Musik: Daniel Pemberton Altersempfehlung: ab 16

