Niederlande 2 21:15 bis 22:00 Sonstiges Volle Zalen NL 2016 HDTV Merken De bejubelde dansvoorstelling Happiness, van Club Guy and Roni, maakt naast professionals gebruik van amateurdansers. Cornald Maas ging kijken. Acteur Bram van der Vlugt werkt samen met jonge theatermakers in de voorstelling Vaders en Zonen. En de inspiratiebronnen van Jon van Eerd. Hij staat binnenkort in het theater met de komedie Harrie let op de kleintjes. In Google-Kalender eintragen Moderation: Cornald Maas Originaltitel: Volle Zalen