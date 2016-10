Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Lingewaard NL 2016 HDTV Merken Tot zijn 50e kan Jos Niels nauwelijks lezen of schrijven. Een vreselijk isolement, waar hij met bijna niemand over kan praten. Rust vindt hij bij zijn dieren en bij de Mariakapel in zijn achtertuin. Dan besluit hij het roer om te gooien en toch naar school te gaan. Nu zet hij zich volop in tegen laaggeletterdheid. Hella heeft een verrassing voor hem van de bekendste vrouw die zich inzet voor alfabetisme: prinses Laurentien. Henk ontmoet Pete Pronk die laat zien hoeveel kracht er in je stem kan zitten: je stem kan niet liegen en vertelt hoe het met je gaat, als je maar goed luistert. In het buitenland ontmoeten we Bart en Jolene. Hun hele leven wilden ze al in de Filipijnen wonen. Ze gaven er zelfs hun goedbetaalde banen voor op. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Bouwman, Bert van Leeuwen, Hella Van der Wijst, Henk van Steeg, Kefah Allush Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde