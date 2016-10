Niederlande 2 13:25 bis 13:55 Sonstiges De Wandeling Diana Matroos NL 2016 HDTV Merken Joris Linssen wandelt met de geboren en getogen Amsterdamse journaliste Diana Matroos (45) door haar geliefde stad. Nadat de half-Surinaamse Diana vorig jaar discriminatie op de werkvloer bij RTL Nieuws aankaartte, heeft ze haar leven een andere wending gegeven. De wandeling begint op de Magere Brug in Amsterdam, een speciale plek voor Diana, waar ze vertelt over haar turbulente jeugd met een verslaafde vader en een moeder in de bijstand. Haar inmiddels overleden moeder was een soort Pipi Langkous, zegt ze. Op een roestige fiets gingen ze naar België op vakantie, alle spullen in vuilniszakken, wildkamperen. Haar niet-alledaagse jeugd heeft haar flexibel gemaakt, 'mijn aanpassingsvermogen komt uit mijn jeugd'. Als een van de eerste gemengde kinderen in Nederland heeft Diana lang geworsteld met de twee culturen die ze in zich droeg. Ze wilde er nooit iets over zeggen, vond dat haar mening over diversiteit er niet toe deed. Nu realiseert ze zich dat ze altijd wit wilde zijn, omdat alle voorbeelden in de media wit waren. Ze wilde succes en was bang dat een mening over het onderwerp dat in de weg zou staan. Tot het beruchte interview voor de kleurrijke top 100, waarin haar naar discriminatie gevraagd werd. Opeens vond ze het laf om er niks over te zeggen. Sinds deze coming-out en de storm die losbrak na haar uitlatingen over discriminatie bij RTL, viel er een last van haar schouders. In de ruimte die ontstond kon ze zichzelf opnieuw uitvinden. Ze is tot haar eigen opluchting ook gestopt met het straighten van haar kroeshaar. Het keurige, gladde dameskapsel dat ze droeg bij het RTL Nieuws heeft plaatsgemaakt voor haar natuurlijke bos krullen. Eindelijk in de regen op de fiets! Haar carrière gaf ze een andere wending. Ze deelt dit alles met Joris op een zonnige stadswandeling door haar mooie Mokum. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joris Linssen Originaltitel: De wandeling