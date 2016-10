Niederlande 2 11:30 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Met: Over Juliana is een nieuwe biografie verschenen: 'Juliana, Vorstin in een mannenwereld'. Het huwelijk tussen haar en Bernhard bleek nog slechter dan eerder gedacht. Aan tafel: Jort Kelder en Ad van Liempt. * Voor de 15e keer vindt deze week de Dutch Design Week plaats, waar ruim 2500 nationale en internationale ontwerpers hun werk presenteren. Maarten Baas, ontwerper én ambassadeur van DDW, presenteert bij DWDD zíjn favoriete ontwerpers van nu. * Romano van der Dussen zat ruim twaalf jaar onterecht vast. In zijn boek "Twaalf jaar onschuldig in de cel" vertelt Romano zijn verhaal, geschreven door journalist Edwin Winkels. Romano en Edwin zijn te gast. * Muziek is van Typhoon & Jef Neve, tafelheer van vanavond is Adriaan van Dis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door