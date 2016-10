AXN 01:55 bis 02:45 Serien Kingdom Herz und Hass USA 2015 16:9 Merken Alvey und Lisa veranstalten einen Tag der offenen Tür im Navy St. Gym, um Sponsoren Alicia in Aktion zu zeigen. Ryan und Jay ergreifen die letzte Gelegenheit ohne Alveys Aufmerksamkeit und faulenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Natalie Martinez (Alicia Mendez) Joanna Going (Christina Kulina) Originaltitel: Kingdom Regie: Michael Morris Drehbuch: Bruce Rasmussen Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16