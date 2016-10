AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Kidnapping GB 2004 Merken Fiona wird als Undercover-Agentin eingesetzt, als das Baby eines berühmten Rockstars entführt wird. Irgendetwas an dem Fall stimmt nicht. Um herauszufinden, was die Stars verschweigen, versucht sie das Vertrauen des Pärchens zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Rupert Penry-Jones (Adam Carter) Rory MacGregor (Collin Wells) David Oyelowo (Danny Hunter) Originaltitel: Spooks Regie: David Wolstencroft Altersempfehlung: ab 16