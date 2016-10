National Geographic Wildlife 05:40 bis 06:05 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Prärie CZ 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nordamerikas Great Plains erstrecken sich über 2,7 Millionen Quadratkilometer. Ihr Name Prärie stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie "Wiese" oder "Weide". Doch das riesige Steppengebiet östlich der Rocky Mountains ist alles andere als saftiges Grünland. Um während des stickigen Sommers und eiskalten Winters überleben zu können, musste sich die Tierwelt extremen Umweltbedingungen anpassen. Diese Episode von "Wilde Welt der Tiere" zeigt die Herausforderungen, denen sich die Bisons, Rotfüchse, Gabelböcke, Weißkopfseeadler und Wildpferde der Prärie Tag für Tag aufs Neue stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild