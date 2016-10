National Geographic Wildlife 03:30 bis 04:10 Dokumentation Raubtieren auf der Spur Schlangenkopffisch USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Naturbursche Sean Duggan zieht es nach Thailand, der Heimat des Schlangenkopffisches, über den zahllose Horrorgeschichten kursieren. Die bis zu 1,80 Meter langen Flussmonster fallen angeblich über alles her, was in ihre riesigen und unersättlichen Mäuler passt, um es dann in Windeseile mit spitzen Zähnen zu zerhacken. Sogar Landlebewesen sollen vor ihnen nicht sicher sein, weil Schlangenkopffische angeblich mehrere Tage außerhalb des Wassers überleben können und sich mit riesigen Luftsprüngen fortbewegen. Alles erfunden - oder steckt ein Fünkchen Wahrheit in den schauerhaften Erzählungen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Natural Born Monsters

