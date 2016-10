National Geographic Wildlife 20:35 bis 21:00 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Savanne CZ 2016 2016-10-28 05:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Die offenen Waldgebiete und geschwungenen Grasebenen der afrikanischen Savanne erstrecken sich über mehr als 25 Länder und fast die Hälfte des gesamten Kontinents. Die etwa 13 Millionen Quadratkilometer große Region beherbergt eine absolut außergewöhnliche Vielfalt an wilden Tieren. Viele von ihnen haben sich eindrucksvoll an ihre Umgebung angepasst. Am Beispiel von Löwe, Elefant, Gnu, Gepard und Giraffe macht die zweite Folge von "Wilde Welt der Tiere" jedoch eindrucksvoll deutlich, dass die Savanne auf menschliche Einflüsse und klimatische Veränderungen zunehmend empfindlich reagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild