National Geographic Wildlife 15:15 bis 16:05 Dokumentation Tierische Eroberer Nilpferde in Kolumbien SA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der kolumbianische Drogenbaron Pablo Escobar (1949-1993) war nicht nur für seine beispiellose Brutalität berüchtigt - er pflegte auch eine Reihe teils kurios anmutender Vorlieben: So nutzte er seine immensen Einnahmen aus dem Drogenhandel unter anderem dazu, sich in seinem prachtvollen Landsitz Hacienda Nápoles einen Privatzoo einzurichten, in dem auch zahllose seltene und streng geschützte Arten ihren Platz hatten. Nachdem Escobar 1993 von einer Polizei-Sondereinheit erschossen wurde, zerbrach nicht nur sein gewaltiges Verbrechens-Imperium, auch die Hacienda Nápoles blieb sich selbst überlassen und zerfiel. Die Zootiere entkamen in die Freiheit und verendeten zum größten Teil im tropischen Regenwald Kolumbiens. Nur eine Art fühlte sich hier pudelwohl: Escobars Flusspferde haben sich seither so rasant vermehrt, dass sie als wahre Plage gelten - denn die Giganten fressen anderen Flussbewohnern buchstäblich das Futter vor der Nase weg. Mittlerweile suchen die kolumbianischen Behörden nach Möglichkeiten, diese biologische Bedrohung einzudämmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Invaders