ARTE 22:35 bis 00:05 Thriller Weiße Bestie USA 1982 Nach einer Vorlage von Romain Gary 2016-11-10 00:20 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Schauspielerin Julie Sawyer ist in den Bergen unterwegs, als sie einen streunenden Hund anfährt. Kurzerhand nimmt sie das niedliche Tier mit dem flauschig weißen Fell mit nach Hause und setzt alles daran, dessen Besitzer ausfindig zu machen ohne Erfolg. Als bei Julie, die in der Einöde der Berge zu Hause ist, eingebrochen wird, stellt ihr neuer Mitbewohner unter Beweis, dass er durchaus das Zeug zum Wachhund hat, und Julie entschließt sich, ihn zu behalten. Doch der weiße Schäferhund ist alles andere als ein Haustier zum Schmusen. Ohne Vorwarnung fällt er bei Filmaufnahmen Julies schwarze Drehpartnerin an, lässt ein dumpfes Grollen ertönen, fletscht die Zähne und beißt gnadenlos zu. Als sich derlei Ereignisse häufen, sieht es ganz danach aus, als habe sich Julie einen Mister Hyde ins Haus geholt: einen Bluthund, der es ausschließlich auf das Blut von Afroamerikanern abgesehen hat. Eigentlich sollte Julie die Bestie einschläfern lassen, doch mittlerweile hängt sie an "Hyde" und möchte nur allzu gerne an sein sanftes Wesen glauben. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den ebenfalls afroamerikanischen Tiertrainer Keys der sogar den Willen von Tigern brechen und Affen für Auftritte in Serien gefügig machen kann. Keys gibt sich alle Mühe, in dem Hund das rassistische Gift, das ihm von seinen vorherigen Besitzern eingeimpft wurde, zu neutralisieren doch kann man (Rassen-)Hass "wegtrainieren"? Packender Thriller nach der literarischen Vorlage von Romain Gary, der durch die präzise Kameraführung von Bruce Surtees beeindruckt. Insbesondere die Perspektivwechsel machen "Weiße Bestie" zu einem Schlachtfeld der Emotionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristy McNichol (Julie Sawyer) Paul Winfield (Keys) Burl Ives (Jack Carruthers) Jameson Parker (Roland Gray) Parley Baer (Wilber Hull) Samuel Fuller (Charlie Felton) Vernon Weddle (Tierarzt) Originaltitel: White Dog Regie: Samuel Fuller Drehbuch: Samuel Fuller, Curtis Hanson Kamera: Bruce Surtees Musik: Ennio Morricone

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Vertrauter Feind

Thriller

kabel eins 23:35 bis 01:40

Seit 120 Min. Jersey Devil

Horrorfilm

Tele 5 23:50 bis 01:40

Seit 105 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 95 Min.