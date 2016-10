ARTE 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Unsichtbare Besucher GB 2015 2016-10-31 23:30 Stereo 16:9 HDTV Neu Neue Folge Merken Dreiteilige TV-Serie über das sogenannte "Enfield Haunting". "Conjuring 2"-Fans aufgepasst! In "Unsichtbare Besucher" wird die gleiche Geschichte behandelt. England in den 70er Jahren. Im Londoner Stadtteil Enfield geht es nicht mit rechten Dingen zu. Das Haus der Familie Hodgson wird von einem Poltergeist heimgesucht. Maurice Grosse, Mitglied der Parapsychologischen Gesellschaft, hat nur auf so einen Moment gewartet, und ist prompt zur Stelle. Zunächst tut sich wenig. Doch als ein erfahrener Ermittler für paranormale Aktivitäten dazu stößt, beginnt sich der Poltergeist wieder zu zeigen. Doch wie bekommt man das mächtige Wesen in den Griff? - Arte zeigt alle drei Teile am Stück. Regisseur Kristoffer Nyholm machte sich mit der Krimiserie "Kommissarin Lund" einen Namen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Spall (Maurice Grosse) Matthew Macfadyen (Guy Playfair) Juliet Stevenson (Betty Grosse) Eleanor Worthington-Cox (Janet Hodgson) Fern Deacon (Margaret Hodgson) Elliot Kerley (Billy Hodgson) Rosie Cavaliero (Peggy Hodgson) Originaltitel: The Enfield Haunting Regie: Kristoffer Nyholm Drehbuch: Joshua St Johnston Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Benjamin Wallfisch