ARTE 07:45 bis 08:30 Dokumentation Michael Martin - Abenteuer Wüste Durch die Wüste Gobi in der Mongolei D 2012 2016-10-27 16:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Wüste Gobi erstreckt sich über eine Fläche von weit über einer Million Quadratkilometer. Zu einem Teil gehört die sechstgrößte Wüste der Welt zu China. Ein anderer gehört zur Mongolei. Die Expedition führt von der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator aus tief in den Süden des Landes, über die sogenannten flammenden Klippen von Bayanzag und die Sanddünen von Khongor Els bis zu den Rückzugsgebieten der letzten frei lebenden Wildkamele im Westen der Mongolei. Hier, kurz vor der chinesischen Grenze, endet die abenteuerliche Reise, die über 3.000 Kilometer durch Steppe, Sand, Geröll und Gebirge führt. Doch die Wüste Gobi ist alles andere als öde und leer. Sie ist vor allem geprägt durch die Menschen, die dort noch nach traditioneller nomadischer Lebensweise mit ihren Tieren von Weideplatz zu Weideplatz ziehen. Michael Martin erkundet auf seinem Weg kleine Wüstendörfer, ist zu Gast in den traditionellen Jurten der Nomaden und entdeckt außerdem ein schwer erreichbares buddhistisches Kloster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Michael Martin - Abenteuer Wüste Regie: Jonas Niewanda Drehbuch: Jonas Niewanda Kamera: Ralf Leistl

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 262 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 142 Min.