Spiegel TV Wissen 01:30 bis 02:15 Dokumentation Die Hauptstadtklinik Beobachtungen an der Berliner Charité D 2012 Beobachtungen an der Berliner Charité. Neurochirurg Professor Vajkoczy operiert jeden Tag fünf bis zehn Patienten. Oft sind es heikle Fälle, bei denen viel auf dem Spiel steht. Bei einer Patientin ist es eine Metastase im Rückenmark. Der Chirurg muss so präzise operieren, dass das umliegende Gewebe geschont wird, sonst droht eine Querschnittlähmung... Originaltitel: Die Hauptstadtklinik