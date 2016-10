TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 74 Das zweite Gesicht USA 2013 16:9 Merken Hanna befürchtet, dass ihre Mutter ein Geheimnis verbirgt, und ist fest entschlossen, sie zu schützen - egal zu welchem Preis. Zudem haben die Mädchen einen Hinweis in Alis Sachen entdeckt, dem sie nachgehen wollen. Während Spencer und Toby weiter in Tobys Vergangenheit kramen, kehrt Melissa nach Rosewood zurück. Emilys Mutter Pam ist indes in "A"s Fadenkreuz geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Joseph Dougherty Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby