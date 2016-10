TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Die neue Ära USA 2004 16:9 Merken Die Männer der Familie Cohen haben schon bessere Tage gesehen: Während Sandy in der Kanzlei gekündigt wurde, steht Seth ohne Freundin da und überredet Ryan zu einem peinlichen Doppeldate im Bait Shop. Dort will Seth der hübschen Lindsay näherkommen, doch die interessiert sich mehr für Ryan. Julie ist indes mit ihrer neuen Position überfordert und wendet sich wie üblich hilfesuchend an Kirsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Fresco Drehbuch: J. J. Philbin Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng