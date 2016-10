TNT-Serie 13:15 bis 14:00 Serien Reign Neuanfang USA 2015 16:9 Merken Marie de Guise besucht wegen der Beerdigung ihres Bruders Christian den französischen Hof und gibt Mary den Rat, möglichst schnell einen Erben in die Welt zu setzen, da der Thron in Gefahr sei. Während Francis versucht, seiner Frau wieder näherzukommen, erfährt er von ihren Gefühlen für Louis. Kenna fühlt sich von Bash zurückgesetzt, was Antoine eine einzigartige Möglichkeit verschafft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Charles Binamé Drehbuch: Laurie McCarthy, Nancy Won Kamera: Mark Willis