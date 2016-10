TNT-Serie 11:40 bis 12:30 Serien McLeods Töchter Der Anschlag AUS 2008 16:9 Merken Frank steht vor einem Scherbenhaufen: Seine Exfrau möchte mit Lily nach Queensland ziehen, was bedeuten würde, dass er seine Tochter nur noch selten sehen könnte. Zudem beendet Jasmine die Beziehung mit ihm, obwohl er doch schon an einen Heiratsantrag gedacht hatte. Aus lauter Verzweiflung verfällt er auf eine verrückte Idee. Marcus macht in den Unterlagen seines Vaters derweil eine Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall Ryan) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) John Schwarz (Ben Hall) Eddie Ritchard (Jaz McLeod) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Grant Brown Drehbuch: Nick Stevens, Alexa Wyatt Kamera: Mark Wareham Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12