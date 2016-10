TNT-Serie 07:30 bis 08:15 Serien Reign Das Ende der Trauer USA 2015 16:9 Merken Catherine berichtet Francis, Mary und Bash von der vergifteten Bibel, die vorher ihrem Ehemann gehörte. Umgehend wollen Mary und Francis herausfinden, wer die Bibel in ein Todeswerkzeug verwandelte und somit auch für die Ermordung King Henrys verantwortlich ist. Während Louis und Mary sich endlich aussprechen, versucht Francis weiterhin, sich mit seiner Frau auszusöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer Norwood) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Nathaniel Goodman Drehbuch: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta

