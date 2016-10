Syfy 03:15 bis 04:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Prophezeiung USA 1993 Stereo 16:9 Merken Kai Opaka, die religiöse Führerin der Bajoraner, stattet DS9 einen Besuch ab. Sie kommt auf Commander Siskos Angebot zurück, ihr die Station zu zeigen. Zum krönenden Abschluss starten sie zu einem Flug durch das Wurmloch. Doch Störsignale bringen ihr Shuttle auf einem fremden Planeten zum Absturz. Dort bekriegen sich zwei verfeindete Stämme seit Ewigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Paul Lynch Drehbuch: Evan Somers, Richard Danus Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

