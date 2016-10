Syfy 23:30 bis 00:15 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Shan'aucs Opfer USA 2000 Stereo 16:9 Merken Goa''uld Shan'auc (Musetta Vander) behauptet, dass sie und sogar ihr Symbiont erkannt haben, dass die Goa'uld böse sind. Teal'c (Christopher Judge) kann seiner alten Freundin dies nur schwer glauben, zumal sie sich sicher ist, einen Weg gefunden zu haben mit ihrem Symbionten zu kommunizieren. Dieser soll ihr eine Möglichkeit offenbart haben, die Goa'uld besiegen zu können. Ein Tok'ra müsste den Symbionten in sich aufnehmen, um an dessen ganzem Wissen teilhaben zu können. Teal'c vermutet eine Falle, da der Symbiont dann auch das Wissen der Tok'ra in sich tragen würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) Vanessa Angel (Anise) Musetta Vander (Shan'Auc) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Katharyn Powers Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12