Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Chaya CDN, USA 2004 Stereo 16:9 Merken Als Major Sheppard (Joe Flanigan) bei einem Flug mit dem "Puddel Jumper One" von den Wraith attackiert wird, gelingt es ihm wie durch Geisterhand zu entkommen. Offenbar wurde er durch eine geheime Waffe vor dem Angriff gerettet. Bei seinen Nachforschungen gelangt er auf den Planeten Proculis. Den Bewohnern dort und ihrer Hohenpriesterin Chaya (Leonor Varela) sind die Wraith völlig unbekannt. Ein Zufluchtsort von den grausamen Gegnern scheint gefunden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Major John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rainbow Sun Francks (Lt. Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Robert Thurston (Zarah) Craig Veroni (Dr. Peter Grodin) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: James Head Drehbuch: Alan Brennert Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6

