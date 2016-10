Als die Crew der Enterprise auf einem Planeten die Überreste eines Raumschiffs entdeckt, lassen sich Worf (Michael Dorn), Data (Brent Spiner) und Riker (Jonathan Frakes) zu den Wrackteilen beamen. Sie entdecken ein Gebäude, in dem sich ein belebtes Casino befindet. In einer Hotel Suite stoßen sie auf die Überreste eines amerikanischen Astronauten aus dem 21. Jahrhundert und einen Schundroman mit dem Titel 'Hotel Royale'. Aus dem Tagebuch des Astronauten erfahren sie, dass Aliens dem Astronauten helfen wollten und eine neue Welt für ihn schufen. Dafür nutzten sie den Roman als Vorlage. In Google-Kalender eintragen