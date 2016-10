Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Legende von Dal'Rok USA 1993 Stereo 16:9 Merken Dr. Bashir und Chief O'Brien erleben auf Bajor seltsame Dinge: Ein Dorf wird jedes Jahr von einem unheimlichen Wesen heimgesucht, dem Dal'Rok. Nur der Sirah, das Dorfoberhaupt, kann das Ungeheuer bändigen. Kurz bevor Sirah stirbt, ernennt er ausgerechnet O'Brien zu seinem Nachfolger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Kurt Michael Bensmiller, Ira Steven Behr Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12