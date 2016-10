National Geographic People 03:10 bis 04:00 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden In den Fängen der Guerilla GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Tom Hart Dyke und Paul Winder versuchen, den berüchtigten "Tapón del Darién", das letzte fehlende Stück der Straßenverbindung von Panama nach Kolumbien zu überwinden. Doch sie werden von einer Guerillatruppe als Geiseln genommen. Die Entführer verlangen drei Millionen Dollar. Weil es kaum Fortschritte bei den Lösegeldverhandlungen gibt, verlieren die Entführer immer mehr die Geduld. Doch nach einem neunmonatigen Martyrium lässt man die beiden überraschend frei. Aber sie verlaufen sich. Es bleibt ihnen nur noch die Möglichkeit, zu ihren Entführern zurückzukehren und nach dem richtigen Weg zu fragen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

