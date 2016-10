National Geographic People 19:25 bis 20:15 Dokumentation Lohn der Angst - Gefährliche Dienstreisen Der vergessene Dschungel USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Marsh Mokhtari hat diesmal die Südgrenze Panamas zum Ziel. Er nähert sich von kolumbianischem Gebiet und wagt sich dabei in eine Dschungelregion, die von der berüchtigten FARC-Guerilla und diversen Drogenbaronen kontrolliert wird. Die Reise beginnt in Carti, einem Dorf an der Karibikküste, und führt über die wohl schlechteste Straße Kolumbiens. Jetzt, zur Regenzeit, ist die Fahrbahn oder das, was eine Fahrbahn sein soll, hoffnungslos verschlammt. Immer wieder droht Marsh mitten im Regenwald stecken zu bleiben. Trotz zahlreicher Hindernisse erreicht er endlich die Panamericana, jene legendäre Straße, die den Doppelkontinent von Alaska bis Feuerland verbindet. Doch die ist von Schlaglöchern übersät. Hinzu kommen immer wieder strenge Polizeikontrollen. Schließlich muss Marsh sein Fahrzeug verlassen und zu Fuß weiter. Nach einer beschwerlichen Wanderung durch den dichten Urwald steht er plötzlich am Ufer des Chucunaque-Flusses. Wie es jetzt weitergehen soll, ist ihm zunächst schleierhaft. Im Wasser wimmelt es nur so von Krokodilen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perilous Journeys